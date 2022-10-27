Стало известно, кто может заменить Милохина на «Ледниковом периоде»

Super: партнером Медведевой вместо Милохина на «Ледниковом периоде» может стать актер Рогачев

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Антон Рогачев может стать партнером Евгении Медведевой на проекте «Ледниковый период». Об этом сообщает интернет-издание Super.

Экстренные поиски новой пары для Меведевой начались после того, как шоу неожиданно для всех покинул блогер Даня Милохин, объяснивший свое решение усталостью.

По данным источника, накануне на площадке был замечен 21-летний Рогачев, который оживленно беседовал с художественным руководителем проекта Ильей Авербухом.

Стоит отметить, что Медведева и Милохин катались вместе в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Позже выяснилось, что чемпионка мира также покинула проект.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако блогер эти слухи развеял.

Ранее сообщалось, что Даню Милохина на «Ледниковом периоде» может заменить актер Алексей Лукин.

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