Авербух заявил, что ему обидно за Медведеву из-за ухода Милохина из «Ледникового периода»

Российский фигурист, продюсер и хореограф шоу «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что ему обидно за олимпийскую чемпионку Евгению Медведеву, которая осталась без партнера после ухода блогера Дани Милохина из шоу, который объяснил свой поступок усталостью. Слова Авербуха передает Sport24.

«Я в душе могу быть немного обижен, но как зло держать? Даня — светлый человек. Мне больше обидно за Женю, потому что я знаю, как она расстроена. А Даня… Наверное, это послание, что усталость будет всегда у каждого из нас. Бежать от усталости невозможно, потому что можно устать и от отдыха», — сказал Авербух.

На шоу Милохин выступал с Евгенией Медведевой. Стоит отметить, что Медведева и Милохин катались вместе в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Позже выяснилось, что чемпионка мира также покинула проект.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако блогер эти слухи развеял.

Ранее постановщик «Ледникового периода» Албена Денкова прокомментировала решение Дани Милохина покинуть проект.