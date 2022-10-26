Роднина поддержала натурализацию Малкома и Клаудиньо

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о получении гражданства РФ бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство и смогут выступать за сборную России? Таких случаев много не только в спорте, но и в других профессиях, поэтому ничего плохого в этом нет. Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против», — передает слова Родниной «Рейтинг букмекеров».

Летом бразильские игроки заявили о желании остаться в команде с берегов Невы на следующий сезон и получить российское гражданство.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 14 встречах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил два гола и сделал четыре ассиста в 11 матчах. Петербуржцы продолжают удерживать лидерство в чемпионате, опережая «Спартак» на семь очков.

Ранее агент бразильских легионеров «Зенита» Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос об интересе европейских грандов.

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