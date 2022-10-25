Боярский похвалил «Спартак» за приглашение Абаскаля на пост главного тренера

Популярный артист театра и кино и преданный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский похвалил московский «Спартак» за выбор в качестве главного тренера команды испанца Гильермо Абаскаля.

«У «Спартака» положительные сдвиги. Молодцы! Чем труднее соперник, тем сильнее наша команда. Да и мне хочется похвалить «Спартак». Соперник не стоит на месте. С Абаскалем красно-белые точно не ошиблись», — заявил Боярский «Спорт-Экспрессу».

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые одержали девять побед, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения, набрав 29 очков.

Лидером сезона является петербургский «Зенит», который не потерпел пока ни одного поражения в чемпионате России в сезоне-2022/23. Команда Сергея Семака выиграла 11 матчей и три раза сыграли вничью. В активе сине-бело-голубых 36 очков.

В 15-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Спартак» дома с «Торпедо». Обе встречи пройдут 30 октября.

Ранее бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил петербургский «Зенит» с мадридским «Реалом» из-за доминирования сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге.