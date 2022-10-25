Футболист медийной команды «Амкал» подписал контракт с болгарским клубом «Ботев»

Игрок медийной команды «Амкал» Прокопьев подписал контракт с болгарским клубом «Ботев»

Полузащитник любительского медийной команды «Амкал» Михаил Прокопьев (Прокоп) сообщил о подписании профессионального контракта с болгарским клубом «Ботев».

«Первый профессиональный контракт в 20 лет. Не думал о возвращении последние два года, но так все сложилось: приглашение медиакоманд в Кубок России, я набрал форму именно к этому моменту, не зная, что мы будем там играть, ну а дальше уже история. Люблю всех», — написал футболист в своем Telegram-канале.

Прокопьев прошел академии петербургского «Зенита» и московского «Строгино». С лета 2021 года он стал игроком блогерской команды 2DROTS, а через полгода перешел в «Амкал».

Напомним, что в сезоне-2022/23 медийные команды «Амкал» и 2DROTS впервые были приглашены к участию в розыгрыше Кубка России. «Амкал» дошел до раунда 1/64, где уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в серии пенальти. 2DROTS покинули турнир на стадии 1/128, в которой проиграли ивановскому «Текстильщику» также в серии пенальти.

Ранее бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил петербургский «Зенит» с мадридским «Реалом» из-за доминирования сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть