Первая ракетка мира Свентек обратилась к украинским спортсменам Шевченко и Свитолиной

Первая ракетка мира Ига Свентек в социальных сетях обратилась к обладателю Золотого мяча, экс-наставнику сборной Украины Андрею Шевченко и к украинской теннисистке Элине Свитолиной, поблагодарив их за посещение благотворительного матча в польском Кракове с ее участием.

«Спасибо, Агнешка Радваньска, Сергей Стаховский, Андрей, Элина, за то, что были здесь. Вместе мы помогли многим детям и подросткам, да и не только им. Мы напомнили миру, что происходит на Украине», — написала Свентек.

Отметим, что Андрей Шевченко был почетным гостем мероприятия, а Свитолина — судьей на вышке.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).

За месяц до старта турнира Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).

Ранее Элина Свитолина раскритиковала WTA и ATP за то, что они, по ее мнению, делают мало в отношении украинских игроков.