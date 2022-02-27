Чистякова рассказала, в какой момент Тутберидзе становится стогой

Фигуристка Чистякова рассказала о работе с российским тренером Этери Тутберидзе. Слова спортсменки передает «Матч ТВ».

«Когда она заходит на лед, все начинают работать. Ей достаточно туда выйти, и ты уже делаешь все, что можешь и не можешь. Это витает в воздухе. А так Этери Георгиевна строгая, только когда на катке присутствуют несколько тренеров, даже в мое время, если был Сергей Розанов, например. Когда она одна, то очень добрая, хвалит иногда», — сказала Чистякова.

Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катаниях. Она подготовила таких олимпийских чемпионок, как Юлия Липницкая, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. Также среди ее подопечных серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева и вице-чемпионку Игр Алену Косторную.

С сезона 2018/2019 все постановки своих спортсменов Тутберидзе осуществляет вместе с Даниилом Глейхенгаузом.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин поздравил с днем рождения Тутберидзе.