«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из Лиги Европы

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с испанским «Бетисом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и завершил свое выступление в еврокубках в этом сезоне.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

На 90-й минуте «Зенит» забил мяч, отличился Дмитрий Чистяков, однако главный арбитр поединка Халил Мелер после обращения к системе видеопомощи судьям (VAR) принял решение отменить гол.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая состоялась в Севилье (Испания) на стадионе «Бенито Вильямарин».

В первом матче «Зенит» на своем поле уступил со счетом 2:3. Российская команда уже к 18-й минуте проигрывала в два мяча, но потом за три минуты смогла отыграться. За «Зенит» забивали Артем Дзюба и Малком.

Поскольку УЕФА отменил правило голов на чужом поле, то питерскому клубу достаточно было выиграть второй матч с преимуществом в один мяч, чтобы перевести игру в овертайм, однако встреча завершилась без забитых мячей.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин приехал на ответную игру 1/16 финала Лиги Европы между испанским «Бетисом» и петербургским «Зенитом».

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч

«Бетис» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 0:0