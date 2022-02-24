РПЛ подтвердила перенос матчей «Ростов» – «Крылья Советов» и «Краснодар» – «Локомотив»

Российская премьер-лига (РПЛ) официально подтвердила перенос матчей 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив» — на неопределенный срок.

В 19-м туре РПЛ сразу три матча должны состояться в областях неподалеку от Украины: «Сочи» — «Арсенал» (26 февраля), «Краснодар» — «Локомотив» (27 февраля), «Ростов» — «Крылья Советов» (27-го).

Однако после начала специальной военной операции России на Украине эта зона стала считаться небезопасной, и Росавиация временно остановила работу аэропортов в Ростове («Платов»), Краснодаре («Пашковский»), Анапе («Витязево»), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. Эти ограничения действуют до 03.45 мск 2 марта 2022 года.

В аэропорту Сочи также задерживаются и отменяются рейсы по инициативе авиакомпаний. Но при этом матч «Сочи» — «Арсенал», который должен состояться 26 февраля, пройдет по раписанию.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против спонсоров «Спартака», «Зенита», сборной России и РФС.