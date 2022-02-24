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США ввели санкции против спонсоров «Спартака», «Зенита», сборной России и РФС

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РИА Новости

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении «Газпромбанка» и банка «Открытие».

«Газпромбанк» в 2019 году стал официальным банком – партнером Российского футбольного союза (РФС), сборной России по футболу и российского футбола. Также банк является партнером «Зенита». Банк «Открытие» — ключевой спонсор «Спартака», название которого носит домашняя арена красно-белых.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что все активы крупных российских банков, в том числе ВТБ, владеющего 99,9961% акций «Динамо», будут заморожены, также появятся ограничения на суммы, которые россияне смогут держать на счетах в Великобритании.

Еще раньше Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит 75 процентов акций московского клуба. После того как стало известно о введенных санкциях появилась информация о том, что некоторые легионеры ЦСКА не хотят возвращаться в Россию.

Ранее сообщалось, что ВТБ отдаст акции ФК «Динамо» после введения санкций со стороны США и Великобритании.

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Футбол. Чемпионат России
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