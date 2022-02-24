Все матчи российских клубов в 27-м туре баскетбольной Евролиги перенесены

Евролига официально объявила об отмене сразу трех предстоящих матчей 27-го тура регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба турнира. Речь идет о матчах с участием российских команд. Под отмену попали как домашняя встреча санкт-петербургского «Зенита», так и выездные матчи московского ЦСКА и казанского УНИКСа.

«Зенит» должен был принять «Барселону», ЦСКА на выезде сыграть с «Баварией», а УНИКС — в гостях с «Басконией».

Ранее пресс-службы национальных футбольных федераций Польши, Чехии и Швеции опубликовали заявления, в которых сообщили о недопустимости проведения отборочных игр на территории России.

Матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши запланирован на 24 марта и должен состояться в Москве. Победитель этой пары встретится с победителем матча между Швецией и Чехией за выход на чемпионат мира. В случае, если российская команда пройдет Польшу, то второй матч также должен проводиться в России.

25 февраля УЕФА соберется на экстренное заседание Исполкома организации, на котором будет рассматриваться вопрос переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город, также будет обсуждаться дальнейшее участие российских клубов в еврокубках.

Ранее сообщалось, что сборные Польши, Чехии и Швеции отказались проводить в России матчи квалификации ЧМ-2022.