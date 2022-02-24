Сборные Польши, Чехии и Швеции отказались проводить в России матчи квалификации ЧМ-2022

Пресс-службы национальных федераций Польши, Чехии и Швеции опубликовали заявления, в которых сообщили о недопустимости проведения отборочных игр на территории России.

«Мы ожидаем незамедлительной реакции ФИФА и УЕФА и выработки альтернативных вариантов относительно мест проведения игр плей-офф», — говорится в заявлении подписанном генеральными секретарями всех трех федераций.

Матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши запланирован на 24 марта и должен состояться в Москве. Победитель этой пары встретится с победителем матча между Швецией и Чехией за выход на чемпионат мира. В случае, если российская команда пройдет Польшу, то второй матч также должен проводиться в России.

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга по причине политического конфликта между Россией и Украиной. Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

Отмечалось, что на данный момент перенос не запланирован, но организация будет теcно cотрудничать c ЕC в cлучае, еcли к Роccии будут применятьcя cанкции. Поэтому cейчаc раccматриваютcя потенциальные варианты для замены Cанкт-Петербурга, как принимающей cтороны главного матча Лиги чемпионов этого cезона.

Также УЕФА обсудит дальнейшее участие российских клубов в еврокубках. Решение должно быть принято 25 февраля.

Ранее УЕФА выпустил официальное заявление в связи с событиями на Украине.