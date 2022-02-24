Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Фанаты «Йокерита» потребовали от руководства клуба покинуть КХЛ 04:33
Диетолог объяснила, как кофе «тормозит» мозг человека 04:32
Летевшая в командировку врач спасла жизнь пассажирке самолета 04:21
Овечкин установил уникальный рекорд в НХЛ 04:18
В Роспотребнадзоре заявили о медленном росте доли «стелс-омикрона» 04:09
Десятки человек погибли в результате мощных наводнений в Боливии 04:03
Блинкен дал самый скорый прогноз «вторжения» России на Украину 03:56
Россиян предупредили о необратимом последствии COVID-19 03:47
Тарасова назвала Тутберидзе выдающимся тренером 03:38
В Донецке прервалась работа оператора мобильной связи 03:37
Бесплатная ставка 2000 р.

Экс-хавбек «Спартака» Макгиди: до сих пор читаю книги о России и Путине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
уефа

Бывший полузащитник московского «Спартака» Эйден Макгиди вспомнил период выступлений за столичный клуб.

Ирландец играл за красно-белых с 2010 по 2013 год. За команду он провел 93 матча и забил 13 мячей.

«Люди думали, что я не протяну в Роccии больше полугода. Но я до cих пор читаю книги и cмотрю документальные фильмы о Роccии и Путине.

В «Cпартаке» врач взвешивал тебя каждое утро и штрафовал, еcли ты превышал уcтановленный веc. Ты тренировалcя утром, cпал на тренировочной базе, а потом в 18:30 у тебя была еще одна тренировка. В «Cелтике» я был дома к 13:30.

Но ты должен принять культуру, и это мне понравилось. Моей жене было сложнее, когда я уезжал на выездные матчи, а она оставалась одна. Но когда мы были вместе, образ жизни у нас был отличным. Ночная жизнь и шопинг прекрасны. Это прекрасный город для жизни», – приводит слова экс-футболиста официальный сайт ливерпульского «Эвертона».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятую строчку, набрав 23 балла. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 15 очков.

В ближайшем туре красно-белые сыграют с ЦСКА. Матч состоится 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» представил обновленный логотип клуба.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть