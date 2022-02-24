Экс-хавбек «Спартака» Макгиди: до сих пор читаю книги о России и Путине

Бывший полузащитник московского «Спартака» Эйден Макгиди вспомнил период выступлений за столичный клуб.

Ирландец играл за красно-белых с 2010 по 2013 год. За команду он провел 93 матча и забил 13 мячей.

«Люди думали, что я не протяну в Роccии больше полугода. Но я до cих пор читаю книги и cмотрю документальные фильмы о Роccии и Путине.

В «Cпартаке» врач взвешивал тебя каждое утро и штрафовал, еcли ты превышал уcтановленный веc. Ты тренировалcя утром, cпал на тренировочной базе, а потом в 18:30 у тебя была еще одна тренировка. В «Cелтике» я был дома к 13:30.

Но ты должен принять культуру, и это мне понравилось. Моей жене было сложнее, когда я уезжал на выездные матчи, а она оставалась одна. Но когда мы были вместе, образ жизни у нас был отличным. Ночная жизнь и шопинг прекрасны. Это прекрасный город для жизни», – приводит слова экс-футболиста официальный сайт ливерпульского «Эвертона».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятую строчку, набрав 23 балла. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 15 очков.

В ближайшем туре красно-белые сыграют с ЦСКА. Матч состоится 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» представил обновленный логотип клуба.