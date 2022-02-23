Андронов объяснил, почему санкции США не так ужасны для ЦСКА

Спортивный журналист и комментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале прокомментировал решение Министерства финансов США наложить санкции на спонсора ЦСКА – компанию ВЭБ.

«Это не так ужасно, потому что у ЦСКА есть Орешкин и возможность «выдумывать варианты». У Ахмата понятно кто есть, и как... Но это неприятно. И, по большому счету, к делу отношения не имеет вообще...» — написал Андронов.

Напомним, что Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит ¾ акций московского клуба. В декабре 2020 года грозненский «Ахмат» также попал под санкции со стороны США.

Максим Орешкин, о котором упоминает в своем сообщении Андронов, является председателем совета директоров ЦСКА и помощником президента России Владимира Путина.

После 18 туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. Следующий матч подопечные Алексея Березуцкого проведут 26 февраля против «Спартака». Отставание красно-синих от лидера чемпионата, петербургского «Зенита», составляет 8 очков.

Ранее экономист Алексей Киричек рассказал, что повлекут за собой для ЦСКА санкции Министерства финансов США.