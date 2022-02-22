Союз регби Грузии анонсировал матч чемпионата Европы с Россией на украинском языке

Союз регби Грузии во вторник анонсировал в своих социальных сетях матч с участием национальной команды на чемпионате Европы против сборной России на украинском языке, не продублировав публикацию ни на грузинском, ни на русском языках.

Встреча состоится 27 февраля на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

С 7 по 12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел военный конфликт, в результате которого Южная Осетия и Абхазия были признаны Россией в качестве независимых государств.

Ранее сообщалось, что В Польше хотят перенести стыковой матч со сборной России из-за признания ДНР и ЛНР.