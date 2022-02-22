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В Польше хотят перенести стыковой матч со сборной России из-за признания ДНР и ЛНР

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Shamil Zhumatov/Reuters

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о желании перенести стыковой матч чемпионата мира по футболу 2022 года против сборной России на нейтральное поле. Об этом сообщает Sport.pl.

По его словам, в стране опасаются за безопасно футболистов на фоне признания ДНР и ЛНР.

«Мы постараемся провести этот матч как минимум на нейтральном поле. Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение», — заявил министр.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сообщалось, что украинский хавбек «Александрии» Владислав Калитвинцев признался, что не представляет себя в чемпионате России.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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