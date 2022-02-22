Юрист рассказала, в какой ситуации возможен перенос матча Россия — Польша из Москвы

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала возможность переноса полуфинального стыкового матча за выход на ЧМ-2022 между сборными России и Польши из Москвы.

«УЕФА уже переносил матчи по соображениям безопасности. Весь вопрос в том, как УЕФА оценит нынешнюю ситуацию. В Москве же опасности нет. Поэтому все зависит от того, увидят ли в УЕФА в этой ситуации политическую напряженность и опасность для здоровья игроков. Если они вдруг решат, что это действительно опасно, то матч могут провести на нейтральном стадионе», — сказала Анцелиович «Чемпионату».

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о желании перенести стыковой матч чемпионата мира по футболу 2022 года против сборной России на нейтральное поле. По его словам, в стране опасаются за безопасность футболистов на фоне признания ДНР и ЛНР.

Также сообщалось о том, что УЕФА раздумывает о переносе финала текущей Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город. В организации эту информацию опровергли, но заявили, что следят за ситуацией.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее сообщалось, что в Польше хотят перенести стыковой матч со сборной России из-за признания ДНР и ЛНР.