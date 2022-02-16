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Английский комментатор сравнил экс-защитника «Зенита» с НАТО

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РИА Новости

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Мартин Киоун, ныне работающий футбольным комментатором, во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонским «Спортингом» и «Манчестер Сити» затронул политические темы. Об этом сообщает Sport24.

Во время комментирования на канале BT Sport Киоун выразил надежду, что конфликт между Россией и Украиной не будет развиваться и не приведет ни к чему глобальному. После выхода на поле бывшего защитника петербургского «Зенита» Луиша Нету, который теперь выступает за «Спортинг», Киоун в одном из эпизодов воскликнул: «Не понимаю, это Нету или НАТО».

Матч завершился разгромной победой англичан со счетом 5:0. В параллельном матче этой стадии «Пари Сен-Жермен» на своем поле с минимальным счетом переиграл мадридский «Реал» — 1:0. Ответные встречи состоятся 9 марта.

Нету провел за клуб с берегов Невы 175 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Вместе с «Зенитом» он дважды побеждал в Российской премьер-лиге, завоевывал Кубок и два Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook выступил с заявлением, в котором призвал к мирной жизни во время Олимпийских игр — 2022.

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Футбол. Лига чемпионов
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