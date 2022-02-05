Чемпионы мира по танцам Каташинские: наша мама сыграла особую роль в карьере Евгении Медведевой

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские рассказали в интервью «Газете.Ru», как началась их дружба с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой, а также выразили желание принять участие в «Ледниковом периоде».

«Мы знакомы с Евгенией, подписаны друг на друга в Instagram, радуемся успехам друг друга, общаемся и поздравляем с важными событиями. Наша мама Асмик Нориковна Варданян — особый человек в карьере Жени: она ее первый тренер и один из преподавателей фигуристки в Институте физкультуры.

Фигурное катание вообще очень много значит для нашей семьи — наша мама трехкратная чемпионка Советского Союза по фигурному катанию. Хотели бы мы принять участие в «Ледниковом периоде» Ильи Авербуха? Мы с интересом наблюдаем за всеми ТВ-проектами и новыми ледовыми шоу. Мы бы очень хотели принять в них участие и сделать какую-то интересную коллаборацию. Уверены, что однажды это случится.

Мы сами занимались фигурным катанием в детстве. Достаточно долгий период времени мы пропускали первые два урока в школе — тренировались на катке.

Когда нужно было сделать выбор и понять, каким видом спорта мы продолжим заниматься, мама решила нас не морозить и отправила в танцы. Фигурное катание, как и спортивные бальные танцы, — это титанический труд и мы не видим себя фигуристами», — рассказали Каташинские.

Ранее танцоры сообщили, что подают в суд на службы ЖКХ, из-за ошибки которых их не выпускали из России на международный турнир.