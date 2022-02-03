Российский биатлонист Поварницын завоевал серебро в спринте на этапе Кубка IBU

Российский биатлонист Александр Поварницын выиграл серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Нове-Место. Спортсмен прошел дистанцию без промахов и уступил лишь норвежцу Сверре Далену Аспенсу, который допустил 1 промах. Тройку лучших замкнул немецкий биатлонист Филипп Хорн.

Василий Томшин занял шестое место, Михаил Первушин — восьмое, Ильназ Мухамедзянов — 27-е, Дмитрий Иванов — 41-е, Петр Пащенко — 54-е.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Поварницы не попал в состав олимпийской сборной России на Олимпийские игры в Пекине, но находится в статусе запасного и может поехать в Китай в случае форс-мажора в основной команде.

Также в рамках шестого этапа Кубка IBU женский спринт на 7,5 км. Россиянка Лариса Куклина выиграла бронзовую медаль. Виктория Сливко тоже забежала в топ-10, став в итоге шестой. Анастасия Шевченко заняла 15-е место по итогам гонки.

Ранее сообщалось, что Лариса Куклина стала третьей в спринте на Кубке IBU.