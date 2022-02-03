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Без Буртасовой. Женщины бегут спринт на Кубке IBU. LIVE

Биатлон. Кубок IBU. Женский спринт на 7,5 км. ОНЛАЙН

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В рамках шестого этапа Кубка IBU в Чехии проходит женский спринт на 7,5 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:29

Стартовавшая 86-й немка Кебингер оба рубежа работает чисто и сейчас шестая. +40,3 от Коломбо.

13:25

С седьмым временем приходит на финиш Сливко. Пока положение в топ-20 вот такое. И кардинально уже вряд ли что-то поменяется.

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100%
13:19

Все идет к тому, что Лариса Куклина сегодня будет с бронзой! Главное, что смогла на почти 4 секунды опередить Жанмонно.

13:18

Шевченко заканчивает гонку с пока что 12-м результатом: +1:21,2. Не хватило сил на последний круг.

13:16

Один штрафной круг у Сливко на стойке. Это седьмое время. +53,9. До медали Виктории не дотянуться.

13:13

Сливко ногами немножко уступает Шевченко, Виктория с девятым временем бежит ко второму рубежу, чуточку проигрывая Куклиной и Шевченко.

13:12

Один штрафной круг у Шевченко. Это только 12-е время и сразу +1:08,7 отставания от Коломбо. Жаль.

13:10

На отметке 4,2 км, перед второй стрельбой у Шевченко и Куклиной абсолютно одинаковое время! Если Анастасия отработает стойку чисто, сможет побороться за серебро!

13:09

У Виктории Сливко чистая первая стрельба и десятое время. Прямо перед Шевченко, которая уступила соотечественнице 0,4 секунды.

13:09

Не хватило Ларисе сил. Уже сейчас второе время на финише у Куклиной. Уступила 1,7 секунды Гандлер.

13:09

На отсечке 6,7 км Куклина выигрывает 0,8 секунды у австрийки Гандлер. После рубежа было -2,1 секунды...

13:08

Но их нет. Коломбо стреляет чисто и убегает на финиш! 31 секунду ровно выигрывает у Ларисы!

13:07

Скоро на стойку подойдет Коломбо. Она выигрывает у Куклиной 26 секунд. Так что россиянке нужно два промаха соперницы, чтобы рассчитывать на победу...

13:06

У последней стартовавшей из россиянок Виктории Сливко 18-й разгон. +10,3.

13:05

Шевченко с чистой стрельбой десятая на лежке. +18,0 от лидера, но той же Куклиной она уступила всего 1,3 секунды!

13:04

Куклина стреляет чисто и возглавляет гонку после второго рубежа! Это заявка как минимум на медаль!

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100%
13:03

11-й разгон у Шевченко — +8,1 от Коломбо, которой Гербулова уступила на этом отрезке 2,3 секунды. Наталья там все еще вторая.

13:02

У Гербуловой на финише девятый результат — +58.8. Егорова уже на 11-й строчке. Лидирует все еще Жанмонно.

13:01

А лидером после первого рубежа становится чисто сработавшая француженка Коломбо! Сразу 6,4 секунды она привезла Хеттих!

12:58

Анастасия Егорова финишировала с шестым на данный момент временем. +1:07,3 от Жанмонно. Но даже от занимающей на финише пятое место Хеттих пропасть — та проиграла француженке только 28 секунд.

12:57

Анастасия Шевченко в гонке.

12:56

Показавшая 12-й разгон Лариса Куклина стреляет на лежке чисто, и сейчас у россиянки шестой результат после первого рубежа!+10,3 от Хеттих.

12:54

Еще один штрафной круг у Гербуловой. Она сразу за Егоровой на 12-й позиции убегает со стойки. Ранее Фемстейневик убежала снова аж на два круга, так что она сегодня вне серьезной борьбы.

12:51

Положение после второй стрельбы прямо сейчас. А Жанмонно уже, кстати, на финише. Раньше Кочергиной прибежала, хотя и стартовала второй.

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100%
12:50

У Хеттих два штрафных круга на стойке, у Егоровой — один.

12:49

Жанмонно чисто работает и на стойке! А на дистанцию тем временем уходит Лариса Куклина.

12:48

Гербулова тоже, к сожалению, мажет дважды. Она 15-я сейчас после стрельбы с +55,5 от лидера. Фемстейневик сразу за ней, уступая еще почти 5 секунд.

12:47

У Фемстейневик два промаха на лежке!

12:46

Лидирующая после первого рубежа с чистой стрельбой немка Хеттих ходом наращивает отрыв на дистанции по дороге ко второй стрельбе. У Жанмонно она выигрывает 17,6 секунд уже, у Егоровой — 55.

12:45

Гербулова ставит лучшее пока время на разгоне. Следом француженка Шаво показывает второй результат с +1,2 секунды отставания.

12:43

Вот какое положение на отметке после первого рубежа на данный момент.

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100%
12:42

Анастасия Егорова на первой лежке допускает один промах.

12:40

Еще одна представительница группы лидеров Кубка мира француженка Жанмонно пришла со вторым результатом на первую стрельбу. Отработал чисто, но гораздо быстрее немки Визензартль и везет ей 6,5 секунд после рубежа.

12:39

У Егоровой пока что четвертый разгон.

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100%
12:34

В спринте, кстати, Фемстейневик является лидером зачета дисциплины. А Буртасова делит второе место с француженкой Камилой Бене.

12:32

Сегодня не бежит лидер общего зачета Кубка IBU россиянка Евгения Буртасова. На 143 очка от нее отстают норвежка Рагнхильд Фемстейневик и еще одна россиянка Антасаия Шевченко. За их борьбой сегодня будет очень интересно последить. Еще на три очка меньше набрала Элизабет Хогберг из Швеции. Остальные подальше.

12:30

Первой на старт вышла Наталья Кочергина из Литвы. Гонка началась!

12:25

Старт-лист 2. Лу Жанмонно (Франция) 7. Каролине Эрдал (Норвегия) 9. Анастасия Егорова (Россия) 10. Янина Хеттих (Германия) 12. Элизабет Хогберг (Швеция) 15. Камиль Бенед (Франция) 17. Ингела Андерссон (Швеция) 18. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) 20. Наталья Гербулова (Россия) 22. Ирина Кручинкина (Беларусь) 25. Эмма Нильссон (Швеция) 38. Лариса Куклина (Россия) 53. Ольга Абрамова (Украина) 55. Анастасия Шевченко (Россия) 57. Франциска Хильдебранд (Германия) 62. Виктория Сливко (Россия) 71. Вита Семеренко (Украина)

12:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Пока не началась Олимпиада, «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на 7,5 км в рамках этапа Кубка IBU. Гонка начнется в 12:30 по московскому времени.

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