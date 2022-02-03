Разминка перед Олимпиадой: мужчины бегут спринт на Кубке IBU. LIVE

Александр Поварницын блестяще отстрелялся на второй стрельбе! Ждем развязки на финальном круге.
Василий Томшин финишировал первым! Ближайший преследователь отстает на почти полминуты. Это победа?
Томшин отстрелялся точно и идет в лидерах перед последним кругом! А Пащенко промахнулся еще трижды на стойке.
Василий стреляет точно, а вот у Петра дела на лежке не заладились совсем — два промаха и потеря шансов на медали уже сейчас.
Здорово оба российских спортсмена прошли первую четверть гонки, ждем первой стрельбы.
Состав сборной России на ваших экранах: 5. Петр Пащенко (Россия)
8. Василий Томшин (Россия)
21. Дмитрий Иванов (Россия)
32. Александр Поварницын (Россия)
62. Ильназ Мухамедзянов (Россия)
86. Михаил Первушин (Россия)