Медведев со счетом 2:0 по сетам повел у Надаля в финале Australian Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев на тай-брейке выиграл второй сет финального матча на Открытом чемпионате Австралии – 2022 с испанцем Рафаэлем Надалем со счетом 7:6 (7:5). Стартовая партия также осталась за россиянином — 6:2.

Отметим, что продолжительность второго сета составила 1 час 25 минут.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Надаль победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Медведев переиграл грека Стефаноса Циципаса, встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

Для 25-летнего Медведева этот матч станет шансом выиграть второй турнир Большого шлема в карьере — в прошлом году, напомним, он стал триумфатором US Open. В свою очередь, 35-летний Надаль 20 раз выигрывал самые престижные теннисные соревнования в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что во время финального матча Медведева с Надалем на корт выбежала болельщица=.