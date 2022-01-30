Болельщица выбежала на корт во время финального матча Медведева с Надалем

Болельщица выбежала на корт во время финала Открытого чемпионата Австралии – 2022, где за титул борются россиянин Даниил Медведев (2) и испанец Рафаэль Надаль (6).

Фанатка спрыгнула с трибуны и сумела пройти по корту несколько метров, после чего ее сразу задержали работники стадиона. Это произошло на брейк-пойнте россиянина, который он в итоге сумел реализовать. Судя по надписи на баннере, болельщицу волнует судьба беженцев в Австралии.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 30, 2022

На данный момент Медведев выиграл первый сет со счетом 6:2, а во втором вырвал победу на тай-бреке — 7:6.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Надаль победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Медведев переиграл грека Стефаноса Циципаса, встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

Для 25-летнего Медведева этот матч станет шансом выиграть второй турнир Большого шлема в карьере — в прошлом году, напомним, он стал триумфатором US Open. В свою очередь, 35-летний Надаль 20 раз выигрывал самые престижные теннисные соревнования в одиночном разряде.

Ранее Лэйвер оценил шансы Медведева в финале Australian Open с Надалем.