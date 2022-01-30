Исторический финал: Медведев против Надаля на Australian Open. LIVE

11:39

Надаля стадион встречает бешеными овациями, а вот на появление Медведева реакция противоречивая: сквозь аплодисменты пробивается и свист. Что ж, неудивительно: на этом турнире Даня успел снискать репутацию скандалиста. Да и в целом, он никогда не стесняется активно общаться с публикой во время матчей — далеко не всегда таким образом, что зрителям это нравится.