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Лэйвер оценил шансы Медведева в финале Australian Open с Надалем

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Global Look Press

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», дважды собиравший «Шлем» австралиец Род Лэйвер поделился ожиданиями от мужского финала на Australian Open, в котором сразятся россиянин Даниил Медведев (2) и испанец Рафаэль Надаль (6).

«Хардовые корты подходят игре Медведева, но сегодня история может быть на стороне Рафы Надаля. Удачи обоим игрокам, надеемся на еще один классический мужской финал Australian Open между двумя феноменальными чемпионами» — написал Лэйвер в Twitter.

В полуфинале Надаль победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

В другом полуфинальном матче россиянин Даниил Медведев переиграл грека Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

Для 25-летнего Медведева этот матч станет шансом выиграть второй турнир Большого шлема в карьере — в прошлом году, напомним, он стал триумфатором US Open. В свою очередь, 35-летний Надаль 20 раз выигрывал самые престижные теннисные соревнования в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Надаль опубликовал пост перед матчем с Медведевым в финале Australian Open.

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