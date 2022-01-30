Быстров ответил на обвинения Салиховой в адрес массажиста Кокорина

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал слова Заремы Салиховой, супруги владельца красно-белых Леонида Федуна, которая раскритиковала массажиста Сергея Колесникова.

Напомним, Салихова назвала массажиста вредителем и нелестно отозвалась о работе врача, заявив, что тот усугублял травмы бывшего нападающего столичного клуба Александра Кокорина.

«Как она может оценивать работу специалиста, который реально меня мертвого поднимал, массировал и отправлял на поле — с разрывом, надрывом? Анатольич для меня — лучший массажист. И не только для меня, но и для многих тех, кто у него массировался», — приводит слова Быстрова Twitter «Матч Премьер».

Зимой 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». В этом сезоне он пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

8 января российский нападающий стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

Ранее Зарема Салихова заявила, что столичное «Динамо» подозрительно работает на своем канале в YouTube.