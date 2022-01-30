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«Спартак» объявил об уходе Жиго по окончании сезона

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Reuters

Московский «Спартак» объявил о переходе французского защитника Жиго в «Марсель» после окончания сезона. Об этом сообщает Twitter красно-белых.

Клубы достигли соглашения о трансфере футболиста. Конец сезона-2021/22 игрок проведет в Москве на правах аренды.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Жиго провел 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, в эфире «Матч ТВ» объяснила свои претензии к бывшему гендиректору красно-белых Шамилю Газизову.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.

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Футбол. Чемпионат России
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