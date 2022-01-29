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Драчев назвал женскую сборную России закрытым клубом

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший президент Союза биатлонистов России, обладатель Кубка мира Владимир Драчев прокомментировал результат женской гонки преследования на чемпионате Европы, передает ТАСС.

Пасьют выиграла молдавская биатлонистка Алина Стремоус. Спортсменка начинала карьеру в России, но в 2020 году сменила спортивное гражданство, чтобы выступать за молдавскую команду.

«Рад за нее, девушка в российской команде никогда бы не вышла на международный уровень и не смогла бы выступать, пробиться через эти тернии к звездам. К сожалению, таким закрытым клубом стала сборная команда страны. У нас много таких спортсменок и в белорусскую команду уходило, и в словацкую», — заявил Драчев.

Ранее сообщалось, что на чемпионате Европы по биатлону в немецком Абрере завершилась женская гонка преследования на 10 км. Лучшая из россиянок Лариса Куклина заняла пятое место. Наталья Гербулова стала 26-й, а Виктория Сливко — 38-й. Еще две россиянки, Евгения Буртасова и Анастасия Шевченко, заняли 11-е и 17-е места соответственно.

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