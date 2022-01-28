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Депутат Роднина: бойкоты ни к чему не приведут, закон о Fan ID принят и вступит в силу 1 июня

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина исключила отмену закона о введении Fan ID. Законопроект был подписан в конце прошлого года и вступит в силу 1 июня. Ранее фанатские объединения клубов РПЛ заявили, что намерены бойкотировать матчи.

«Такой закон нужен для того, чтобы на стадионах было спокойно. Главная задача — обеспечить полную безопасность. Что тут такого? Бойкоты приведут к отмене закона? Закон принят и вступит в силу 1 июня 2022 года. Об отмене речи не идет. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством», — сказала Роднина Sport24.

Напомним, что с 1 июня 2022 года вступит в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара», «Крыльев Советов» и других клубов.

Против введения закона выступают многие политические и общественные деятели России. Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов выразил мнение, что нынешние правители пытаются нацепить на каждого «электронную бирку». Политик призвал власть слушать голос народа и отменить Fan ID.

Ранее депутат Саратовской областной думы и член Коммунистической партии РФ Николай Бондаренко раскритиковал принятие закона о Fan ID.

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