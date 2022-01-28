Депутат Бондаренко: Fan ID — бессовестная политика, работающая против интересов людей

Депутат Саратовской областной думы и член Коммунистической партии РФ Николай Бондаренко раскритиковал принятие закона о Fan ID, который вступит в силу с 1 июня.

«Власть давно нацелена на фанатскую среду, они хотят ее сделать более зависимой, подчинить ее под себя и контролировать. Я выступаю категорически против внедрения Fan ID и поддерживаю их бойкот посещения матчей. Паспорт болельщика — бессовестная политика, которая работает против интересов людей, которые пропагандируют спорт в нашей стране. Это абсолютно незаконно и должно быть отменено», — приводит слова Бондаренко «РБ Спорт».

Напомним, что с 1 июня 2022 года вступит в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара», «Крыльев Советов» и других клубов.

Против введения закона выступают многие политические и общественные деятели России. Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов выразил мнение, что нынешние правители пытаются нацепить на каждого «электронную бирку». Политик призвал власть слушать голос народа и отменить Fan ID.

Ранее фанаты «Рубина» назвали Fan ID законом, призванным уничтожить жалкие остатки прав и свобод.