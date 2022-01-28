Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Чехии бывшего военного России заподозрили в причастности к взрывам во... 21:17
В США потребовали от России объяснений по ситуации на Украине 21:11
Черчесов переболел коронавирусом и вернулся к работе с «Ференцварошем» 21:10
Переговоры по иранской ядерной программе приостановлены 21:00
Продюсер Андрей Тропилло попал в больницу с коронавирусом 20:59
Подростки, подозреваемые в подготовке нападения на школу в Нижнем... 20:58
Избитый фотоблогер призвал россиян не ездить в Египет 20:55
Бензема уплатил €230 тысяч компенсации по делу о шантаже Вальбуэна 20:52
Летчик-испытатель перечислил возможные причины падения вертолета под Ульяновском 20:47
В Госдуме назвали плюсы от создания Социального фонда России 20:35
Бесплатная ставка 2000 р.

Депутат Бондаренко: Fan ID — бессовестная политика, работающая против интересов людей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Депутат Саратовской областной думы и член Коммунистической партии РФ Николай Бондаренко раскритиковал принятие закона о Fan ID, который вступит в силу с 1 июня.

«Власть давно нацелена на фанатскую среду, они хотят ее сделать более зависимой, подчинить ее под себя и контролировать. Я выступаю категорически против внедрения Fan ID и поддерживаю их бойкот посещения матчей. Паспорт болельщика — бессовестная политика, которая работает против интересов людей, которые пропагандируют спорт в нашей стране. Это абсолютно незаконно и должно быть отменено», — приводит слова Бондаренко «РБ Спорт».

Напомним, что с 1 июня 2022 года вступит в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара», «Крыльев Советов» и других клубов.

Против введения закона выступают многие политические и общественные деятели России. Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов выразил мнение, что нынешние правители пытаются нацепить на каждого «электронную бирку». Политик призвал власть слушать голос народа и отменить Fan ID.

Ранее фанаты «Рубина» назвали Fan ID законом, призванным уничтожить жалкие остатки прав и свобод.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть