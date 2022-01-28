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Фанаты «Рубина» назвали Fan ID законом, призванным уничтожить жалкие остатки прав и свобод

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Болельщики казанского «Рубина» высказались против введения Fan ID.

«На сегодняшний день в медиасфере не утихают толки о введении очередного репрессивного закона, призванного уничтожить жалкие остатки прав и свобод современного футбольного болельщика. Мы, активные фанаты казанского «Рубина», приняли однозначное и единогласное решение выразить протест абсурдной инициативе чиновников и отказываемся от оформления Fan ID (паспорта болельщика), а следовательно, и посещения любых спортивных мероприятий, для которых потребуется предоставление данной бумажки», — говорится в заявлении объединения болельщиков «Рубина», опубликованном в Instagram.

Напомним, что с 1 июня 2022 года вступит в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара», »Крыльев Советов» и других клубов.

Против введения закона выступают многие политические и общественные деятели России. Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов выразил мнение, что нынешние правители пытаются нацепить на каждого «электронную бирку». Политик призвал власть слушать голос народа и отменить Fan ID.

Ранее сообщалось, что фанаты «Крыльев Советов» объявили бойкот соревнованиям, на которых будет введет Fan ID.

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Футбол. Чемпионат России
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