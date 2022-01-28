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Массажист Кокорина ответил Зареме Салиховой на слова, что он вредитель «Спартака»

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РИА Новости

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, ответил супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой на слова, что он вредитель красно-белых.

«Человек не понимает в этом ничего, как она может делать выводы? Каждый должен заниматься своим делом. Зачем сейчас ворошить это — я не понял. Это же ненормально. Я 15 лет отработал в «Зените», 25 лет — в национальной сборной по легкой атлетике, работал со всеми звездами мировой легкой атлетики. И никому не вредил, с Сашей я тоже давно работал. Не вредил, не вредил, а тут вдруг начал вредить», — сказал Колесников «Чемпионату».

Зимой 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». В этом сезоне он пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

8 января российский нападающий стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

Ранее Зарема Салихова рассказала, как массажист Кокорина усугублял его травмы.

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Футбол. Чемпионат России
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