Массажист Кокорина ответил Зареме Салиховой на слова, что он вредитель «Спартака»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, ответил супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой на слова, что он вредитель красно-белых.

«Человек не понимает в этом ничего, как она может делать выводы? Каждый должен заниматься своим делом. Зачем сейчас ворошить это — я не понял. Это же ненормально. Я 15 лет отработал в «Зените», 25 лет — в национальной сборной по легкой атлетике, работал со всеми звездами мировой легкой атлетики. И никому не вредил, с Сашей я тоже давно работал. Не вредил, не вредил, а тут вдруг начал вредить», — сказал Колесников «Чемпионату».

Зимой 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». В этом сезоне он пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

8 января российский нападающий стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

Ранее Зарема Салихова рассказала, как массажист Кокорина усугублял его травмы.