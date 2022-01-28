Газизов: Попов Зарему уже однажды уличил во лжи

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова Заремы Салиховой, супруги владельца красно-белых Леонида Федуна. Ранее Салихова назвала его жвачкой, которая прилипла к подошве и не отлипает.

«Где факты? Где документы? Я давно в правовом поле с этой семьей. Они, наверное, думали, что замолчу и убегу. Я не за деньги, я за правду. А Зарему уже однажды уличили во лжи. Это сделал Попов. Нормальные люди все должны понимать уже давно. Я себя уважаю. Я действующее лицо», — сказал Газизов «Чемпионату».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу владелец красно-белых Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.

Сейчас должность генерального директора клуба занимает Евгений Мележиков. Он работает в столичном клубе с 2013 года. Ранее Мележиков занимал пост директора по безопасности.

Ранее сообщалось, что супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова назвала Газизова жвачкой, которая прилипла к подошве и не отлипает.