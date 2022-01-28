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Мостовой о Хендриксе: приезжают, зарабатывают бешеные деньги, а потом едут обратно

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РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе Йоррита Хендрикса из «Спартака» в «Фейеноорд» на правах аренды. Его слова передает «Евро-футбол.ру».

«Его появление в «Спартаке» было странным. Его никто не знал, о нем никто не слышал. По идее, кроме как в предсезонке, он не выходил практически на поле. Однозначно было видно, что человеку тут тяжело. Единственное, что плохо: приезжают из Голландии, зарабатывают бешеные деньги, а потом едут назад искать практику. Это смешно. Хендрикс не единичный случай. Тиль, например, за которого вообще выложили еще большую сумму», — сказал Мостовой.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Хендрикс провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хендрикса составляет €1,8 млн.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб идет на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 23 балла и отставая от лидера — петербургского «Зенита» — на 15 очков. Также красно-белые продолжают выступление в Лиге Европы, в плей-офф турнира они вышли с первого места в группе.

Ранее бывший футболист «Спартака» Роман Широков, комментируя уход Йоррита Хендрикса в «Фейеноорд» на правах аренды, заявил, что красно-белым нужно было очистить позицию легионера.

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Футбол. Чемпионат России
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