Медведева не стала бы ничего менять в своей подготовке к Играм в 2018 году

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ничего бы не стала менять в своей подготовке в зимним Олимпийским играм, которые состоялись в 2018 году в Южной Корее.

Фигуристка дважды выигрывала чемпионат мира, а на зимних Олимпийских играх — 2018 года стала обладательницей двух серебряных медалей — в личном первенстве (где проиграла Алине Загитовой) и командном.

«Ничего не поменяла бы, результаты не поменяла бы. Вообще ничего», — сказала Медведева в эфире передачи «ОК на связи»!

Медведева в 2018 году ушла от Этери Тутберидзе и переехала в Канаду. Там она стала тренироваться под руководством Брайана Орсера. Однако в 2020-м году, осенью, она вернулась к Тутберидзе.

В нынешнем сезоне она не выступала на официальных соревнованиях, но приняла участие в шоу «Ледниковый период», где каталась в паре с известным тиктокером Даней Милохиным.

Ранее сообщалось, что Медведева рассказала, чем бы занималась по жизни, если бы не приняла решение связать ее с профессиональным спортом. Спортсменка призналась, что ее профессия все равно была бы творческой.