Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российский посол в Ирландии договорился с местными рыбаками о проведении... 01:25
Постпредство США при ООН подтвердило, что запросило на 31 января заседание... 01:24
РИА «Новости»: США запросили заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины... 01:07
Кадыров напомнил госдепу Гуантанамо 01:05
В Киргизии сообщили, что договорились с Таджикистаном о полном прекращении... 01:04
В Средиземное море вошла еще одна группа больших десантных кораблей ВМФ России 00:59
Захарова сообщила об освобождении блогера Котова в Египте с помощью российских... 00:53
Зюганов призвал отменить закон о Fan ID 00:50
Пентагон раскрыл, какие части отправляются в Европу 00:47
Третьяк оценил шансы сборной России на победу на Олимпиаде 00:35
Бесплатная ставка 2000 р.

Медведева не стала бы ничего менять в своей подготовке к Играм в 2018 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Денис Гладков/«Газета.Ru»

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ничего бы не стала менять в своей подготовке в зимним Олимпийским играм, которые состоялись в 2018 году в Южной Корее.

Фигуристка дважды выигрывала чемпионат мира, а на зимних Олимпийских играх — 2018 года стала обладательницей двух серебряных медалей — в личном первенстве (где проиграла Алине Загитовой) и командном.

«Ничего не поменяла бы, результаты не поменяла бы. Вообще ничего», — сказала Медведева в эфире передачи «ОК на связи»!

Медведева в 2018 году ушла от Этери Тутберидзе и переехала в Канаду. Там она стала тренироваться под руководством Брайана Орсера. Однако в 2020-м году, осенью, она вернулась к Тутберидзе.

В нынешнем сезоне она не выступала на официальных соревнованиях, но приняла участие в шоу «Ледниковый период», где каталась в паре с известным тиктокером Даней Милохиным.

Ранее сообщалось, что Медведева рассказала, чем бы занималась по жизни, если бы не приняла решение связать ее с профессиональным спортом. Спортсменка призналась, что ее профессия все равно была бы творческой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть