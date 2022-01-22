Лайшев: Валиева — фаворит, но мне очень нравится Щербакова

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о своем отношении к фигуристкам, которые будут представлять Россию на зимних Олимпийских играх — 2022 в Китае, передает «Татар-Информ».

Лайшев отметил, что Камила Валиева является фавориткой предстоящих Олимпийских игр в Пекине, однако ему самому импонирует Анна Щербакова.

«Это же очевидно, учитывая ее победы на последнем чемпионате России и первенстве Европы. Но, честно говоря, сейчас мне очень нравится Анна Щербакова. Я не профессионал фигурного катания, а профессионал в борьбе, но мне очень нравятся выступления Щербаковой – в грации, в танце, в гармонии, которые она показывает на соревнованиях», — заявил Лайшев.

Валиева и Щербакова вошли в список олимпийской сборной России. Также страну в Пекине представит Александра Трусова. Все трое занимаются в группе Этери Тутберидзе в «Хрустальном» и владеют элементами ультра-си — четверными прыжками.

Ранее сообщалось, что бывший фигурист Илья Авербух высказался о том, что Анна Щербакова доказала свое место в сборной России на Олимпийские игры после чемпионата Европы.