Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме ответили на слова Дурова о запрете криптовалюты в России 15:57
Премьер Баварии выступил против санкций по «Северному потоку — 2» 15:52
Рублев в четырех сетах проиграл Чиличу и вылетел с Australian Open 15:50
МИД Украины разочаровался в Германии 15:41
СК опубликовал кадры с места тройного убийства в Омской области 15:40
В РПЦ заявили об отсутствии препятствий для признания подлинности останков... 15:31
Голкипер «Далласа» Худобин назвал Овечкина уникальным человеком 15:30
РПЦ отреагировала на слова губернатора Севастополя о святой воде из кранов 15:19
Посол Украины заявил, что Зеленский готов к диалогу с Путиным 15:15
В Совфеде рассказали об опасности новых антироссийских санкций США 15:09
Бесплатная ставка 2000 р.

Лайшев: Валиева — фаворит, но мне очень нравится Щербакова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о своем отношении к фигуристкам, которые будут представлять Россию на зимних Олимпийских играх — 2022 в Китае, передает «Татар-Информ».

Лайшев отметил, что Камила Валиева является фавориткой предстоящих Олимпийских игр в Пекине, однако ему самому импонирует Анна Щербакова.

«Это же очевидно, учитывая ее победы на последнем чемпионате России и первенстве Европы. Но, честно говоря, сейчас мне очень нравится Анна Щербакова. Я не профессионал фигурного катания, а профессионал в борьбе, но мне очень нравятся выступления Щербаковой – в грации, в танце, в гармонии, которые она показывает на соревнованиях», — заявил Лайшев.

Валиева и Щербакова вошли в список олимпийской сборной России. Также страну в Пекине представит Александра Трусова. Все трое занимаются в группе Этери Тутберидзе в «Хрустальном» и владеют элементами ультра-си — четверными прыжками.

Ранее сообщалось, что бывший фигурист Илья Авербух высказался о том, что Анна Щербакова доказала свое место в сборной России на Олимпийские игры после чемпионата Европы.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть