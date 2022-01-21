Грузинская фигуристка назвала Трусову монстром

Фигуристка Анастасия Губанова, представляющая сборную Грузии, поделилась мнением о российских спортсменках Камиле Валиевой и Александре Трусовой.

«Саша — просто монстр. Это что-то невероятное. Я считаю, что именно она начала всю эту гонку четверных и продолжает это делать. Это очень ценно, она огромная молодец. Камила — просто космос, очень красивые программы, прыжки на три километра», — передает слова Губановой Sport24.

Губанова родилась в России и начинала заниматься фигурным катанием у Алексея Урманова.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова. Грузинская фигуристка расположилась на седьмом месте.

Обе россиянки вошли в состав сборной на Олимпийские игры в Пекин. Он выглядит следующим образом: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова будут представлять нашу страну в женском одиночном катании

Ранее Индийская фигуристка Тара Прасад заявила, что хотела поработать с российским тренером Этери Тутберидзе.