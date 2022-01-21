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Аналитика «Рубина» уволили из-за неудачной шутки Слуцкого

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Аналитика казанского «Рубина» Никиту Васюхина уволили после неудачной шутки наставника команды Леонида Слуцкого, передает Telegram-канал «Инсайдлар».

Слуцкий в шутку сказал, что Васюхина уволят в декабре. Эти слова задели аналитика, а некоторые футболисты стали подшучивать над участниками конфликта. Руководство команды приняло решение уволить Васюхина, чтобы не разгорелся настоящий конфликт.

Отмечается, что на место Васюхина может прийти журналист Антон Михашенок, который также стал футбольным аналитиком.

После зимней паузы подопечные Леонида Слуцкого занимают десятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 22 очка.

В ближайшем матче чемпионата России казанцы сразятся на выезде с петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось о том, что вратарь «Рубина» Иван Коновалов перешел в футбольный клуб «Ливингстон».

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Футбол. Чемпионат России
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