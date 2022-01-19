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Депутат Журова не считает ролик ЦСКА оскорбительным для российских женщин

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала скандальный ролик ЦСКА с презентацией турецкого новичка команды Юсуфа Языджи, после которого клуб вынужден был извиняться и отстранить авторов видео от работы.

«Я не считаю эту шутку оскорбительной для российских женщин, не считаю, что им стоит на нее обижаться. Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ. Даже не русских, а украинских девушек. Если любая русская девушка туда приедет, то ее будут так называть», — заявила Журова «РБК Спорт».

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

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@pfc_cska/Twitter

Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях и спустя 30 минут после публикации был удален из соцсетей ЦСКА, а главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за презентацию Языджи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отстранил сотрудников, разместивших скандальный пост с презентации Языджи.

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Футбол. Чемпионат России
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