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Мостовой объяснил, почему Миранчуку не надо переходить в «Дженоа»

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Официальный сайт «Аталанты»

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что игроку итальянской «Аталанты» Алексею Миранчуку не надо переходить в «Дженоа», передают «Известия».

«С учетом того, где находится «Дженоа», вряд ли Алексею стоит туда переходить. Я так считал и до увольнения Шевченко. После ухода Шевченко я бы этот вариант на месте Алексея и вовсе закрыл», — сказал Мостовой.

16 января российский полузащитник принял участие в матче своей команды против «Интера». Миранчук появился на поле на 78-й минуте, но за отведенное ему время результативными действиями отличиться не смог. Командам так и не удалось поразить ворота друг друга.

Всего в этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника три голевых передачи и один гол в 12 матчах чемпионата Италии.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин оценил перспективы Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

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Футбол. Чемпионат Италии
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