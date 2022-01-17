В ФФККР опровергли слухи о голосовании против включения в сборную Коляды

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Коган прокомментировал информацию о том, что тренерский совет организации проголосовал против включения Михаила Коляды в состав на командный турнир Олимпиады-2022.

«Не понимаю, что это за вброс. Тренерский совет не собирался, голосовать никто не мог. Я бы попросил все наши СМИ поддерживать наших спортсменов, а не устраивать хит из фигурного катания. Столько грязи сейчас… Мы обратим на это особое внимание при подготовке к Олимпийским играм», — цитирует Когана «РИА Новости Спорт».

Завершившийся чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине Коляда пропускал из-за вывиха стопы.

На турнире его заменил Андрей Мозалев, который на чемпионате России в Санкт-Петербурге занял третье место. Также Россию в соревнованиях мужчин представляли Евгений Семененко и Марк Кондратюк, последний стал победителем чемпионата Европы.

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, а также бронзовым призером чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании.

Ранее сообщалось, что тренерский совет ФФККР предложил исключить Коляду из состава сборной на ОИ.