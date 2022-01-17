Тренерский совет ФФККР предложил исключить Коляду из состава сборной на ОИ

Тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) проголосовал против участия Михаила Коляды в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Это не означает, что спортсмен пропустит данный вид соревнования. Окончательное решение будет приниматься непосредственно перед стартом турнира.

Завершившийся чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине Коляда пропускал. На одной из тренировок спортсмен получил травму. Позже выяснилось, что фигурист подвернул стопу.

На турнире его заменил Андрей Мозалев, который на чемпионате России в Санкт-Петербурге занял третье место. Также Россию в соревнованиях мужчин представляли Евгений Семененко и Марк Кондратюк, последний стал победителем чемпионата Европы.

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, а также бронзовым призером чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. В фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград.

Ранее спортивная журналистка Елена Войцеховская заявила, что Коляда не заслужил поездку на Олимпийские игры.