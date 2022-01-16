Фигурист Смолкин рассказал о влиянии Тутберидзе на подготовку к ЧЕ

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, рассказал, как Этери Тутберидзе, мать Дэвис и известный российский тренер, влияет на подготовку танцоров.

«Тутберидзе играла, скорее, тонизирующую роль в нашей подготовке. Так как в Москве мы были без главного тренера. Более детализированная была помощь, придать какого-то лоска, какой-то точности в движениях, в характере танца. Она больше нас, что ли, курирует, дает нам возможность, если надо в Москве тренироваться, и иногда нам что-то подсказывает», — передает слова Смолкина Sports.

На чемпионате России Смолкин и Дэвис стали вторыми, уступив только Александре Степановой и Ивану Букину. Стоит отметить, что пара Синицина / Кацалапов не выступала на турнире по причине травмы спортсмена.

15 января Смолкин и Дэвис завершили выступление на чемпионате Европы на седьмом месте. Для них участие в подобном турнире стало дебютным. По итогам соревнований на подиуме оказались сразу две российские пары. Победителями стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряные медали завоевали Александра Степанова и Иван Букин.

Ранее Татьяна Тарасова назвала незаслуженными и неправильными оценки пары Дэвис / Смолкин на чемпионате России.