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Жулин отреагировал на победу Синициной и Кацалапова на чемпионате Европы

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Тренер Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин прокомментировал победу своих подопечных на чемпионате Европы в Таллине. Его слова передает «Чемпионат».

«Победа на чемпионате Европы была очень важна для нас, потому что мы не выступали на ЧР из-за травмы. Доволен ли выступлением? Конечно, есть некоторые вещи, над которыми надо работать. В целом доволен», — сказал Жулин.

Российская пара удостоилась оценки 217,96. Серебряных медалей удостоились россияне Александра Степанова и Иван Букин, которые набрали 213,20 балла. На третьей строчке расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).

Синицина и Кацалапов — чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2020), серебряные призеры чемпионата мира (2019), серебряные призеры финала Гран-при (2018), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019), победители командного чемпионата мира (2021), двукратные чемпионы России (2019, 2020).

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы.

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