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Авербух ответил на вопрос, стоит ли вместо Щербаковой отправить на ОИ Туктамышеву

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РИА Новости

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы Илья Авербух высказался о выступлении российских фигуристок в короткой программе чемпионата Европы.

«Немного настораживает, что Щербакова все еще не может набрать лучшую форму. Желаю ей удачи и психологической выдержки. Она находится под большим давлением.

Не стоит ли отправить Туктамышеву вместо Щербаковой на Игры? Необходимо дождаться произвольной программы чемпионата Европы и только после этого делать выводы. Решение будет принимать тренерский совет.

Решение будет сложным — был чемпионат России, который определил участников Олимпийских игр, но если выступление Щербаковой будет неудачным, то тогда можно поднять эту тему. Неудачный результат — это непопадание на пьедестал турнира.

Если Щербакова удачно выступит в произвольной программе, то снимет этим все вопросы», — приводит слова Авербуха Sport24.

Напомним, победу в короткой программе одержала Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем. Валиева побила свой же мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 90,45 балла. Предыдущее достижение Камила установила на Гран-при России в 2021 году – 87,42.

Второй стала бельгийка Луна Хендрикс, получившая за свой прокат от судей 76,25 балла — это ее личный рекорд. Предыдущее достижение фигуристки было равно 73,52 балла и было установлено на Гран-при Италии в 2021 году.

Россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова заняли третье и четвертое места.

Ранее серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт рассказал, кто будет главным конкурентом российских пар на Играх-2022 в Пекине.

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