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Американский журналист сравнил программы Глейхенгауза с фастфудом

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РИА Новости

Американский журналист Дэвид Лиз раскритиковал программы, которые ставит хореограф Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, передает Lenta.Ru.

«Большинство программ Глейхенгауза напоминают мне фастфуд. Технически это еда, но она массового производства. Она такого качества, которое я бы не счел подходящим даже для своей собаки», — сказал Лиз.

Напомним, Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию.

По итогам произвольной программы россиянка набрала 193,10 балла. В короткой программе подопечная Этери Тутберидзе получила от судей 90,38 балла. В сумме Валиева удостоилась 283,48 балла.

Ранее Американский журналист Дейв Лиз поделился мнением об ученицах тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Кристи Ямагучи совершенствовала катание и прыгала все свои тройные до 30 лет. А ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам», — сказал Лиз.

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