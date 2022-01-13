Журналист из США: последние программы Валиевой не соответствуют ее таланту

Американский журналист Дэвид Лиз поделился впечатлениями от последних прокатов Камилы Валиевой, передает Lenta.Ru.

«Валиева прыгает четверные на большой высоте и далеко пролетает. Но последние программы Валиевой не соответствуют уровню ее таланта. Я не нахожу их особенно запоминающимися», — сказал Лиз.

Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию.

По итогам произвольной программы россиянка набрала 193,10 балла. В короткой программе подопечная Этери Тутберидзе получила от судей 90,38 балла. В сумме Валиева удостоилась 283,48 балла.

На второй строчке расположилась Александра Трусова (248,65). Третье место заняла Анна Щербакова (239,56).

Ранее российская фигуристка Камила Валиева упала с тройного акселя во время прогона произвольной программы на чемпионате Европы. Отмечается, что остальные элементы спортсменка выполнила чисто.