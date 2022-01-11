Бывший тренер клуба АПЛ может возглавить «Краснодар»

Бывший тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Норвич» Даниэль Фарке может возглавить «Краснодар», передает Sky Sport Germany.

Отмечается, что Фарке является главным претендентом на пост тренера «быков».

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре 2020 года. Он возглавлял команду с 2017 года. Под его руководством «Норвич» дважды за четыре года поднимался в АПЛ.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. Следующую игру команда проведет в феврале против «Локомотива».

Ранее экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении бывшего главного тренера «Норвич Сити» Даниэля Фарке на пост наставника «Краснодара».

«В «Краснодар» опять назначают непонятно кого. Команда с такими амбициями. Да, лучше взять иностранного специалиста, но видного и опытного. И то не факт, что что-то получится. Пришли к какому-то неизвестному немцу», — сказал Мостовой.