Анфиса Резцова: когда Кристина ушла на круг, я заплакала

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась о победе своей дочери Кристины в паре с Антоном Бабиковым в сингл-миксте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Когда Кристина ушла на круг, я заплакала. Думала, что с тобой случилось, доченька. Но потом успокоила себя, поняла, что много впереди бега и стрельбы. Отлично собралась, умница», — приводит слова Резцовой «Чемпионат.com».

Россияне совершили 12 промахов на огневых рубежах и пробежали один штрафной круг.

Второй к финишу пришла команда Австрии, в составе которой выступили Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер. Бронзу завоевали украинские спортсмены Дарья Блашко и Артем Тищенко.

В последний раз россияне брали медаль или выигрывали сингл-микст на Кубке мира 6 февраля 2015 года на этапе в чешском Нове-Место. Тогда победу одержали Алексей Волков и Яна Романова.

Ранее Кристина Резцова прокомментировала победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе.